Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, ziraat mühendisleriyle ilçede bulunan sebze alanlarını gezerek inceledi.Tarım alanında günlük ziyaretlerini sürdüren Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, beraberinde ziraat mühendisleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında sebze alanlarını gezdi. Sebze alanlarını yerinde gezen müdür Yiğit, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçede büyük orada bereketli alanların olduğunu belirten Yiğit, “Çalışmalarımıza hız kesemeden devam ediyoruz. İlçedeki tüm tarım alanlarını gezerek çiftçilerimizle bir araya gelip sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz” dedi.