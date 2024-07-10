Bingöl’de bir grup çocuk, Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşları 5 ile 9 arasında değişen bir grup çocuk, Filistin’e destek için bir araya geldi. Kartonlara Filistin’e destek yazıları yazan ve ellerine Türk bayrağı alan çocuklar, ilk olarak kendi aralarında seçtikleri arkadaşları önderliğinde tekbirler getirdi. Çocuklar, daha sonra "Filistin’e destek İsrail’e lanet" sloganları atarak sokakta yürüyüş gerçekleşti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.