Meteorolojiden Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ardahan illeri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ardahan çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) , yükseklerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yapılan uyarıda beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.