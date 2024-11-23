Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 24 Kasım Pazar günü itibariyle Erzincan ve çevresinde kar yağışı beklendiği belirtilerek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre; 24.11.2024 Pazar günü Erzincan ve çevresinde beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren yağmur olarak başlaması, akşam saatlerinden sonra ise hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.