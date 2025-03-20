Kışın uzun sürdüğü illerden biri olan Bitlis; sulak alanları, sazlıkları ve gölleriyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.Doğaseverler, göçmen kuşların dönüşüyle oluşan etkileyici manzaraları kaçırmamak için objektiflerinin başında bekliyor. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, kuş gözleminin zahmetli ancak bir o kadar da keyifli olduğunu belirterek, "Mart ayının ortalarına doğru objektiflerimizi kuşlara çevirdik ve göçmen misafirlerimizi bekliyoruz. Bitlis, pek çok sulak alan ve göle sahip olduğu için göçmen kuşlar burada bir süre konaklıyor, üremelerini sürdürüyor ve bölgeye zengin bir ekosistem kazandırıyor. Bu canlılara tanıklık etmek büyük bir heyecan" dedi.İlk etapta küçük kuşlar ve bazı büyük kuş türlerinin bölgeye geldiğini belirten Dr. Önen, diğer türlerin de önümüzdeki günlerde Bitlis’e ulaşmasını beklediklerini söyledi. Göçmen kuşların ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çeken Önen, "Bu canlılar için hayati öneme sahip alanları hep birlikte korumalıyız" diye konuştu.Doğa fotoğrafçısı Nusret Altan ise bölgede sığırcık gibi küçük kuşların görülmeye başlandığını belirterek, "Flamingo gibi büyük kuşları da bekliyoruz. Mart ayıyla birlikte bölgeye gelen kuş türlerinde hareketlilik başladı. Heyecan dolu anlara tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.