Muş’un Malazgirt ilçesinde aniden etkili olan kar yağışı nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğuna henüz vakit olduğunu düşünen Malazgirtliler, kar yağışıyla birlikte lastikçilere akın etti. Lastikçi esnafı Mustafa Koca, bu tür yoğunlukların önüne geçmek için vatandaşlara erken önlem almaları çağrısında bulunarak, "Kış lastikleri sadece zorunluluk değil, güvenlik için hayati önem taşıyor. Özellikle bu tür hava değişimlerinde sürücülerin hazırlıklı olması kazaların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.Kar yağışının etkisini artırması beklenirken, Malazgirt Belediyesi ve diğer yetkililer de vatandaşları kış şartlarına uygun lastik kullanmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.