Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan kafede gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Göksu Bayram; birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Malazgirt halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Bayram, "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir. Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum" dedi.Bayramlaşma törenine Kaymakam Göksu Bayram, İl Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Remzi Çetin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.