Malatya’da yaşayan Bingöllüler düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gecede, kardeşlik mesajları verildi.Düzenlenen iftar programında Malatyalı ve Bingöllü vatandaşlar bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.İftar programında konuşan İşadamı Sedat Alpkıray, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda, aynı sofranın etrafında buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Ramazan; kardeşliğin, dostluğun ve birlik olmanın en güzel vesilesidir. Bu gece, hep birlikte aynı duaya amin demek bizler için çok kıymetli. Katılımınızla bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. İş insanları olarak şahsım, Musa Anşin ve Sebahattin Aratemur’un bu organizasyonuna katılmanız bizleri onurlandırdı" dedi.Katılımcılar, iftar programında bir araya gelmenin memnuniyetini dile getirirken, organizasyonu düzenleyen iş insanlarına teşekkür etti. Program, dualar eşliğinde sona erdi.