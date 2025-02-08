Malatya’da etkili olan kar yağışı, yaban hayatını olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava ve karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri harekete geçti.DKMP ekipleri, özellikle kırsal bölgelerdeki Yazhıhan, Kızıltaş, Basak ve ormanlık alanlara 150 kilogram yonca balyası ve 50 kilogram arpa karışımı bırakarak yaban hayvanlarının aç kalmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yemleme çalışmaları kapsamında kuşlar için buğday ve mısır taneleri serpilirken, yırtıcı ve otçul hayvanlar için et, kemik ve saman gibi besinler de doğaya bırakıldı.Yetkililer, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının beslenmesinin, ekosistemin dengesi için oldukça önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlara çağrıda bulunan ekipler, doğaya zarar vermemek kaydıyla yiyecek bırakmalarının yaban hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.Yemleme çalışmalarının, hava şartlarına bağlı olarak belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.