Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı öncesinde şehitlik ziyaretinde bulundu. Protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerine karanfil bırakan Yavuz, bayramda huzur ve güven için vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı.Ramazan ayının son gününde Malatya protokolü Şehir Mezarlığı’nda bulunan Şehitliği ziyaret etti. Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Milletvekili Bülent Tüfenkci ile daire müdürleri, şehit aileleri ve dernekleri katıldı. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle bayramlaşan protokol üyeleri, duygu dolu anlar yaşadı.Vali Seddar Yavuz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı’nın, İslam alemi ve milletimiz için barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor, özellikle ülkemizde akan kanın ve gözyaşının son bulmasını temenni ediyorum" dedi.Yavuz, "Bugün, hür ve bağımsız yaşama imkanı veren aziz şehitlerimizi ziyaret ettik, onların aileleriyle bir araya geldik. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle bir kez daha şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize vefa gösterdik" ifadelerini kullandı.Vali Yavuz, bayram süresince trafik kurallarına uyulmasının önemine değinerek, "Bayram, sevinç ve kavuşma günüdür. Ancak bu sevinci hüzne dönüştürmemek için trafik kurallarına uymalı, hız yapmamalı ve emniyet kemerini takmalıyız. Şu anki istatistikler, kazaların büyük bir kısmının aşırı hızdan kaynaklandığını gösteriyor" diye konuştu.Bayram namazının ardından Karagöz Camii’nde bir araya geleceklerini belirten Vali Yavuz, tüm Malatyalıları kent bayramlaşmasına davet etti. Yavuz, "Bayram süresince güvenlik ve sağlık tedbirlerini alacağız. Gıda denetimleri ve fahiş fiyatlarla ilgili denetimler devam edecek. Halkımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için her türlü önlemi alıyoruz" dedi.Son olarak, tüm Malatyalıların bayramını kutlayan Vali Yavuz, "Hep birlikte, aziz milletimizin ve Malatyalı kardeşlerimizin huzur içinde bayram geçirmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.