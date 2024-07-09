Malatya’da asrın felaketi sonrası rezerv alanı ilan edilen Saray Mahallesi’nde çalışmalar hız verildi. Bu kapsamda Atatürk Caddesi üzerindeki binaların yıkımına başlanıldı.6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerden ağır hasar alan illerin başında yer alan Malatya’da rezerv alanı olarak belirlenen Saray Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor. Mahalle sınırlarında bulunan Atatürk (Kışla) Caddesi’ndeki hasarlı binaların yıkımına hız verildi.Cadde üzerinde bulunan esnaflara Kanalboyu ve Millet Bahçesi’nde geçici konteyner iş yerleri yapılırken esnafların tamamının işyerlerini boşaltması ile bölgenin de trafiğe kapatılacağı öğrenildi.