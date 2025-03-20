Malatya’da çiçeklenen kayısı bahçeleri etkili olan kar yağışıyla birlikte tam anlamıyla beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uzmanlar ise kar yağışının ağaçlar için koruyucu bir etkisi olduğunu belirterek, asıl riskin ilerleyen günlerde yaşanabilecek don olayları olduğunu vurguluyor.Malatya’da kayısı ağaçlarının açan beyaz çiçekleri, kar taneleriyle bütünleşince ortaya büyüleyici bir manzara çıktı. Özellikle yüksek kesimlerde kayısı bahçeleri, karla kaplanan dallarıyla doğanın sunduğu eşsiz bir tabloyu andırıyor.Ziraat mühendisleri, kar yağışının ağaçlar için koruyucu bir etkisi olduğunu belirterek, asıl riskin ilerleyen günlerde yaşanabilecek don olayları olduğunu vurguluyor. Ancak şu an için Malatya’daki kayısı bahçeleri, beyazın farklı tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Fevzi Çiçek, son günlerde etkili olan kar yağışı ve düşük sıcaklıkların kayısı ağaçları üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Çiçek, bölgelere göre çiçeklenme sürecinin farklı aşamalarda olduğunu belirterek, "Düşük rakımlı bölgelerde çiçeklenme başlamışken, yüksek kesimlerde ağaçlar hâlâ tomurcuk aşamasında. Son günlerde yaşanan kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü. Bu durum, çiçeklenme sürecindeki ağaçlar için şu an büyük bir risk oluşturmuyor. Ancak önümüzdeki iki gün boyunca daha düşük sıcaklıklar bekleniyor" dedi.Kayısı ağaçlarının farklı sıcaklık seviyelerine dayanıklılığına dikkat çeken Çiçek, "Çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları eksi 3 dereceye, tomurcuk aşamasındaki ağaçlar ise eksi 4 dereceye kadar dayanabiliyor. Ancak bu sıcaklıkların uzun süre devam etmesi durumunda risk artıyor" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki süreçte en büyük tehlikenin gündüz güneşli, gece ise aşırı soğuk hava şartlarıyla oluşabilecek ayaz olduğunu vurgulayan Çiçek, "Kar ve buzlanma, belli ölçüde koruyucu bir etki oluşturabilir. Ancak asıl risk, yağışlar kesildikten sonra ortaya çıkacak. Kayısı bahçelerinin zarar görüp görmediğini belirlemek için birkaç gün güneşli havanın geçmesini beklemek gerekiyor" diye konuştu.Çiçek, çiftçilerin hava sıcaklıklarını yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki günlerin kayısı üretimi açısından kritik olduğunu vurguladı.