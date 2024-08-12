Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da imar ve inşa çalışmaları devam ederken kentin önemli arterlerinden Kışla Caddesi’nde de yıkım başladı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya’da yıkım işlemleri sürüyor. Ağır hasarlı yapıların yıkım oranlarında yüzde 90’lara ulaşılan kentte depremler sonrası rezerv alan ilan edilen Saray Mahallesi’nde bulunan Kışla Caddesi’nde de yıkım başladı. Bir süre esnafın bölgedeki iş yerlerini boşaltması beklendikten sonra caddedeki yıkımın hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanırken bazı vatandaşlar Malatya’nın büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Yıkımların kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan bazı vatandaşlar ise yapılacak inşa ve imar çalışmaları sonrasında Malatya’nın daha güzel bir görünüme kavuşacağını kaydetti.