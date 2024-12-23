Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) iş birliğiyle düzenlenen, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli “Yapay Zeka Araçları ve Uygulamaları Öğrenme Yöntemleri” adlı eğitim gerçekleştirildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim, Dijital Gençlik Merkezi’nde yoğun katılımla yapıldı. Eğitime katılanlar ‘Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Alanında Temel Bilgileri ve Uygulamaları” konularını öğrenme fırsatı buldu.Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği eğitimde “Yapay Zekanın Temel Kavramları, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka Araçlarının Tanıtımı ve Uygulamalar, Gerçek Hayatta Yapay Zeka Kullanım Örnekleri” konuları ele alındı. Tam gün süren eğitim, teknolojiyi yakından takip etmek isteyen gençler ve alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılara büyük katkılar sağladı. Program sonunda katılımcılara, e-Devlet onaylı katılım belgeleri takdim edildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin teknolojik alanlarda gelişimlerine destek sunmak amacıyla düzenlediği ‘Yapay Zeka Eğitimi’ 100. Yıl Kitap Kafe Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Gençlerin teknolojiyi doğru ve etkin bir şekilde kullanmalarına, bireysel ve toplumsal fayda sağlamaları adına çalışmalar yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi gençlerin geleceklerine de katkı sağlıyor.Eğitime katılan gençler, aldıkları bilgilerle hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında yapay zekayı daha etkin bir şekilde kullanabilecek ve bu alanda kendilerini geliştirme fırsatı da bulabilecekler.