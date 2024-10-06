Malatya’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.Malatya kent merkezinde oluşturulan araç konvoyu ile Akçadağ ilçesine hareket eden yüzlerce vatandaş, burada İsrail’i protesto ederek lanetledi. Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Ömer Derin, “Bugün dünyada eşine az rastlanır bir ittifakla toprakları gasp, halkı yok edilen Filistinli kardeşlerimize destek olmak, yaşanan soykırıma isyan etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu soylu eylem ve yapılan insanlık yoklamasında ’ben de varım’ diyerek kardeşlerine, insanlığa ve tarihe karşı sorumluluğunu yerine getiren her birinize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.İsrail’in Gazze’de 365 gündür soykırım yaptığını ifade eden Derin, ”Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur" dedi.“Hedef bütün bölge”İsrail’in uzun bir süredir Filistin topraklarında katliam yapan bir terör devleti olduğunu söyleyen Derin, ”Yerleşimci adlı terör ve gasp şebekesi eliyle tedrici olarak sürdürdüğü işgal yeni bir aşamaya geldi. 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananlar siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Emperyalizmin sınırsız desteği, siyonist şirketlerin sponsorluğu ile Gazze’de Müslüman kıyımı yapan ırkçı rejimin hedefinde bütün bölgemiz var. Onun için terör rejiminin propaganda aygıtlarının yaydığı bilgilere rağmen çekinmeden diyoruz ki, Gazze’deki direniş insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze’de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze’de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz" diye konuştu.