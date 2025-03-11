Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Şubat ayında Malatya Havalimanı’nda gerçekleşen hava yolu uçak, yolcu ve yük trafiğine dair verileri açıkladı.Buna göre, Malatya Havalimanı’nda Şubat ayında toplam 56 bin 763 yolcuya hizmet verildi. İç hat uçuşlarında 55 bin 754 yolcu taşınırken, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise bin 9 olarak kaydedildi.Şubat ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 364, dış hatlarda ise 8 olmak üzere toplamda 372’ye ulaşırken, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 446 ton olarak gerçekleşti.2025 yılının ilk iki ayında (Ocak-Şubat dönemi) ise Malatya Havalimanı’nda toplam 127 bin 305 yolcuya hizmet verilirken, uçak trafiği 877, yük trafiği ise bin 9 ton olarak kayıtlara geçti.