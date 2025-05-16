Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kernek Vahap Küçük Külliyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireylere yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor. Bu kurslar sayesinde kursiyerler hem kaliteli vakit geçiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal yaşamlarına katkı sunulması amacıyla farklı alanlarda eğitimler veriyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika da takdim ediliyor.Merkezde ilgi gören kurslardan biri olan resim kursunda, katılımcılar ahşap yakma, boyama ve karakalem gibi farklı teknikleri öğrenme fırsatı yakalıyor.Resim kursuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eray Kartal, "Resim kursuna geliyorum ve burayı çok seviyorum. Çalışmalarım güzel gidiyor, arkadaşlarımla eğlenceli vakit geçiriyorum" dedi.Kurs sayesinde sanatla iç içe olduğunu belirten Semra Berk ise, "Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde bilgisayar, el sanatları, halı ve muhasebe gibi birçok kurs var. Ben resim kursunu tercih ettim. Hocalarımı da çok seviyorum çünkü onlar da beni seviyor. Sabah kalkar kalkmaz heyecanla kursuma geliyorum. Ahşap yakma, boyama gibi sanatları burada öğreniyorum" diye konuştu.