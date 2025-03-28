Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur içinde bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada olacak. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde toplu taşıma ücretsiz olacak, temizlik ve destek hizmetleri aralıksız sürecek.Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için tüm birimleriyle sahada olacak. Malatyalılar, bayram süresince eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarından da ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca, Ramazan’ın son günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Çevre Yolu Maliye Binası yanından Şehir Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.Belediye birimleri kesintisiz hizmet verecekBüyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak. Karşılaşılan sorunlar için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Tek Adımda Çözüm Merkezi’ne ait 444 51 44 telefon ile ekiplere kolayca ulaşabilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü de bayram süresince su ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezleri üzerinden gelen talepleri karşılamaya devam edecek.Şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmaları yapılacakÇevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, bayram süresince ana caddelerde temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürecek. Şehitliklerin bakım ve temizlikleri yapılacak, bayramın ilk günü ise gül suyu dökülecek. Ramazan’ın son gününden itibaren ekipler, 7/24 esasına göre sahada çalışmaya devam edecek.MEGSAŞ ekmek büfeleri bayramın üçüncü günü açık olacakMalatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MEGSAŞ ekmek satış büfeleri, bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü günü ise 07.00 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Açık olacak ekmek büfeleri şunlar; Afet Evleri, Battalgazi, Çevreyolu, Çöşnük, Doğu Garajı, Battalgazi Devlet Hastanesi, Eski Malatya, Emeksiz, Gelinciktepe, Gündüzbey, İkizce, Karakavak, Kernek, Köy Garajı, Kuyuönü, Malet, Paşaköşkü, Sarıcıoğlu, Sıtmapınarı, Şeyhbayram, Tandoğan, Teknokent, Temelli, Toki 1, Yeni Cami, Yeşiltepe.Malatya Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm ekipleriyle sahada olmaya devam edecek.