Hakkari’nin Derecik ilçesinde bir muhtar, evinin bahçesinde beton bloktan mezar taşları yaparak ilçe ve civar köylere ücretsiz olarak dağıtıyor.Derecik ilçesine bağlı Gürmeşe Mahalle Muhtarı Halil Yardım, çevredeki hayırseverlerden çimento ve kum desteği alarak kendi imkanlarıyla evinin bahçesinde beton bloktan mezar taşları hazırlıyor. Ardından mezar taşları ilçe ve civar köylere ücretsiz olarak dağıtılıyor.Bir buçuk yıldır bu beton blokları kendi evinin önünde hazırladığını ifade eden muhtar Halil Yardım, "Vatandaşlarımızın desteği ve yardımıyla beton blokları yapıyoruz. Hazırladığımız bu beton blokları ilçe ve tüm köylerine ücretsiz olarak gönderiyoruz" dedi.