Erzincan’da kış ayında soğuktan araç kaputlarına ve motorlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için lise öğrencileri tarafından ‘Kaputa Vur’ çağrısında bulunuldu.Erzincan Müftülüğü lise öğrencilerinden müteşekkil Suffe Gençlik ekibi, ‘Kaputa Vur’ farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Suffe Gençlik Koordinatörü Bahçelievler Camii İmam Hatibi Muhammet Şimşek faaliyetin amacı olarak şunları söyledi:“Bizler tüm canlılara değer veren bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun. Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah (cc) ona bunun hesabını sormasın! diyerek bizleri uyaran, Merhamet edene Rahmân (cc) da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin buyurarak, Allah’ın (cc) rahmetine mazhar olmanın şartı olarak canlılara merhametli davranmayı öğütlemiştir.Bizler de “Kaputa Vur” farkındalık faaliyetini gerçekleştirerek, motorun sıcaklığına sığınan ama bilinçsizce araç kontağını çevirerek patili dostlarımızı kayış arasında bırakan insanlarımızı bilinçlendirdik.”Lise öğrencileri tarafından yapılan bilgilendirmede, “Havanın soğuk olduğu dönemlerde arabalarımızın motorlarına özellikle kedi gibi küçük boylu hayvanlarda motorların içerisine girebiliyor ve bazen çok talihsiz kazalarda gelişebiliyor. Üzücü durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle motorumuzu çalıştırmadan önce özelikle aracın kaputuna vurmamız veya aracı çalıştırıp direk hareket etmekten ziyade biraz beklememiz daha doğru bir durum. Çünkü motorun sesini duyan hayvan oradan uzaklaşacağı için o hayvanın uzaklaşmasını beklememiz muhtemel bir kazayı önlemiş olacaktır. Burada önemli olan konu, bu dünya insanların olduğu kadar diğer yabandaki ve sokaktaki hayvanlarında dünyası ve burada iç içe yaşadığımızı bilmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Mama bırakarak, su bırakarak orada bulunan hayvanlarında canlarını da koruyabilirler” ifadelerine yer verildi.