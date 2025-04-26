Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve ülkemizin en büyük kariyer etkinliklerinden biri olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25), yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı.25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 65 bin öğrencinin katılımıyla rekor kırarken, Türkiye’nin en büyük kariyer fuarları arasında yer almaya devam etti.200’ü aşkın özel sektör ve kamu kurumunun katıldığı fuarda, öğrenciler eğitim gördükleri alanlara ilişkin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurarak kariyerlerini şekillendirme fırsatı buldu. İş ve staj imkânlarının yanı sıra, bire bir mülakatlar, paneller, kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri ile dolu dolu geçen iki gün, gençlere eşsiz bir deneyim sundu. Özellikle staj olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler için önemli bir kapı aralayan KUDAKAF’25, mezuniyet sonrası iş dünyasına daha hazırlıklı adım atmalarına zemin hazırladı."Yetenek Her Yerde" Temasıyla Gençlere Yol GösterildiCumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve "Yetenek Her Yerde" temasıyla organize edilen KUDAKAF’25, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde ve paydaş üniversitelerin katkılarıyla hayata geçirildi. Etkinlik süresince stant açan kurum ve kuruluşlar, öğrenci ve mezunlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek iş ve staj başvuruları aldılar, kariyer imkânları hakkında detaylı bilgi verdiler.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fuarın açılışında yaptığı değerlendirmede, "Bu büyük organizasyon, hem üniversitemizin vizyonunu hem de öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasını gösteriyor. Erzurum’da bir kez daha Türkiye’nin dört bir yanından sektör temsilcilerini ve genç yetenekleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Rektör Hacımüftüoğlu: "Gençlerimize İş Kapıları Aralanıyor"Kariyer fuarlarının gençlerin istihdamına ve ülkemizin geleceğine büyük katkılar sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu şunları söyledi: "İki gün boyunca dolu dolu geçen bir fuarı daha başarıyla tamamladık. Öğrencilerimiz sektör temsilcileriyle birebir görüşerek önemli bağlantılar kurdu. Katılımcı firmalar ise genç yetenekleri keşfetme imkânı buldu. KUDAKAF’25’in, bölgemiz ve ülkemiz adına oldukça verimli geçmesi bizleri gururlandırdı. Fuar süresince emeği geçen tüm görevli arkadaşlarıma, paydaş üniversitelerimize, katılımcı firmalara ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."Öğrenciler, Sektörel İhtiyaçlar ve Fırsatlar Hakkında Detaylı Bilgi AldıKUDAKAF’25 kapsamında gerçekleştirilen mülakat simülasyonları, eğitim seminerleri ve kariyer panelleri sayesinde gençler hem bilgi birikimlerini artırdı hem de iş dünyasının beklentilerine dair önemli ipuçları elde etti. Kariyerine yön vermek isteyen öğrenciler, doğrudan insan kaynakları temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde sektörel ihtiyaçlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi alarak kendi kariyer planlamalarını daha bilinçli bir şekilde yapma imkânı buldu.Başarıyla tamamlanan KUDAKAF’25, sadece Erzurum’a değil, tüm Kuzeydoğu Anadolu bölgesine büyük bir canlılık kazandırdı. Fuarın oluşturduğu sinerji ile iş dünyası ve gençler arasında güçlü bir köprü kurulmuş oldu. Atatürk Üniversitesi ve paydaş kurumlar etkinlik vesilesi ile gençlerin kariyer yolculuklarında yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini vurgulamış oldu.KUDAKAF’25, SOLOTÜRK ekibinin söyleşisiyle sona erdi.