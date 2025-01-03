Erzurum’un Olur ilçesinde tadilatı tamamlanan Köprübaşı Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.1971 yılında inşa edilen ve Olur ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde yer alan Köprübaşı Camii, kapsamlı bir tadilat sürecinin ardından yeniden ibadete açıldı. Camiinin yeninden ibadete açılışı vesilesiyle Olur ilçesine gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi burada bir dizi ziyarette bulundu ve ağaç dikimine katıldı. Olur ilçesindeki programlara; Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Vedat Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile vatandaşlar katıldı.“Onaranların amel defterlerinin açık olacağına inanıyoruz”Köy camiinin hizmete açılışı vesilesiyle gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, bu anlamlı tadilatın yapımını üstlenen Hikmet Yüksel’e teşekkürlerini iletti. Konuşmasında, Tövbe Suresi ve Bakara Suresi’nden ayetleri hatırlatarak, “Allah’ın mescidlerinde Allah’ın adının anılmasına vesile olanların, bu eserleri inşa edenlerin, ihya edenlerin; hayırlı kişiler olduğunu düşünebiliriz. İnancımıza göre sadaka-i cariye hükmünde olan camiler, mescidler, yollar, köprüler, taziye evleri, çeşmeler gibi yapıların yapımına katkıda bulunan kişilerin amel defterlerinin kıyamete kadar açık olacağı hadis-i şerifte buyurulmaktadır. Bu camimiz de sadaka-i cariye hükmünde bir eser. İnşallah burada ibadet edildiği müddetçe burayı yaptıranların, onaranların amel defterlerinin açık olacağını düşünüyoruz” dedi.Konuşmanın ardından Erzurum Müftüsü Rüstem Can dua etti ve daha sonra tadilatı tamamlanan Köprübaşı Camii’nde cuma namazı kılındı.