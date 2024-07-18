Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde esnaf ile toplantı yapıldı.Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Eğinligil’in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda ilçenin ekonomik gelişimi ve esnafın karşılaştığı zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.Toplantıda ayrıca; çeşitli ürünlerde oluşan fiyat farklılığı, hijyen, kalite, güler yüz, dükkanların açılış kapanış saatleri, hibe programları, fiş, fatura, adisyon, denetim faaliyetleri, köylerde birlik gibi konular görüşülerek ilçede yaşayan yöre sakinlerinin birer turizm elçisi olduğu ve gelen misafirleri doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerle ilçeyi daha iyi bir şekilde tanıtılması gerektiği, çevre köylerin başka ilçeleri tercih etmesi yerine burayı tercih etmeleri gibi konuların üstünde duruldu ve bu konuların nasıl çözüme kavuşacağı hakkında esnaf ile birlikte fikir alışverişinde bulunuldu.