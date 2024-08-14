Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli yapım çalışmaları yerinde incelendi.Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında Kaymakam Demir, çevre yolunun Tatvan ilçesinin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını ve ulaşım sürelerini kısaltacağını belirtti. Ayrıca, bu önemli projenin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi için tüm ilgili birimlerin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade etti.Kaymakam Demir, incelemeler sırasında projenin önemine vurgu yaparak, çevre yolunun tamamlanmasının ilçe halkının günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştıracağını dile getirdi. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının bu projeyle ortadan kalkacağını ve ilçenin ulaşım altyapısının daha da güçleneceğini belirtti. Projenin mevcut durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Demir, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini ve proje ekibine özverili çalışmaları için teşekkür etti.Tatvan Çevre Yolu T-2 Tüneli’nin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle devam edeceği bildirildi.