Aktaş Sınır Kapısı güzergahında meydana gelen kaza sonucu CHP heyeti basın açıklaması yaptı.Türkiye Gürcistan yol hattında bulunan Aşık Şenlik tüneli kavşağında meydana gelen 5.kazadan sonra olan ölümlü kaza sonrası Ardahan Cumhuriyet Halk Partisi mensupları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Merkez İlçe Başkanı Kadir Sinan Onay, CHP Çıldır İlçe Başkanı Nevzat Şirin, Ardahan İl Genel Meclis Başkanı Serkan Akbudak, Ardahan İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Aşık, CHP Posof İl Genel Meclis Üyesi Necmettin Taşlı, Damal İl Genel Meclis Üyesi Şenyurt Güneri ve cok sayıda partili katıldı.Ölümlü kazanın meydana geldiği kavşakta yapılan basın açıklamasında 5 kazanın meydana geldiği, bu kazalarda 19 yaralı ve 1 ölüm yaşandığına dikkat çekilirken yetkililerden biran önce çözüm bulunulması çağrısı yapıldı. Basın açıklaması sonrası CHP Heyeti kavşaktan ayrıldı.