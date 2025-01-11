Kars’ta etkili olan yoğun sis, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.Trafik ekipleri, sis nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçmek için sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Sisle birlikte etkisini sürdüren soğuk hava, kentte buzlanmaya neden oluyor. Yaya ve araç trafiğinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan trafik ekiplerei, vatandaşların buzlanma tehlikesine karşı tedbirli olmalarını istedi.Kent genelinde sisin tarihi yapılara kattığı kartpostallık görüntüler de dikkat çekiyor. Kars Kalesi ve çevresinde oluşan manzara, doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak görüş mesafesindeki kısıtlılık, bu güzelliklerin tadını çıkarmayı zorlaştırıyor.Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisli havanın önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.