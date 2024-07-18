Kars’ta güçten düşmüş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.Kars Organize Sanayi Bölgesi’nde esnaf uçamayan ve bitkin halede kızıl şahin buldu. Şahini muhafaza altına alınan esnaf durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye gelen DKMP ekipleri, güçten düşmüş ve yaralı olan kızıl şahini teslim alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.