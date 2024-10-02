2024 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İl Afet Ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.GAMER Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, “Evet biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesi depremler oldu. en son geçtiğimiz yıl asrın felaketinde devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliyle üstesinden kalktık, kalkmaya da devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu yıl Kars’ta da yağmurlar yağdı. Birkaç tane sel felaketi oldu. Bunun için Afet ve Acil Durum Toplantılarımızı yapıyoruz. Özellikle Türkiye Afet Planı güncellemesini gerçekleştirdiğimiz Kars’ımızda 23 kurumun afete uygun olduğu bir bina bunun güncel olması, uygulanabilir olması afet anında çok çok önemlidir. Buna geçtiğimiz hepimiz deprem bölgesinde şahit olduk” dedi.Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda, Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) hazırlandı.TAMP Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişileri kapsıyor.Yerel düzeyde koordinasyon, İl ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve İl, İlçe AFAD Merkezleri ile irtibatlı sağlanıyor. Bu kapsamda; Kars’ta Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nda Vali Ziya Polat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Bozkurt, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Garnizon Komutanı Şahin Yenilmez, Afet Gruplarından sorumlu il yöneticileri Valilik Basın, Emniyet, Jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Defterdarlık, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Karayolları, Bilgi Teknolojileri (BTK), Tarım ve Orman, İller Bankası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Kızılay üst yöneticileri yer aldı.