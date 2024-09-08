Kars’ta köy içi yollar kilitli parke taşla kaplanıyor. Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla köy yollarına kilitli parke taş döşenerek hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım sağlıyor.Kars Valisi Ziya Polat, beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz ile birlikte Merkez Karakale köyü 2 bin metrekare kilitli parke taşı yol çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, yol yapımında çalışanlarla birlikte parke taş döşedi, çalışanlara kolaylıklar diledi.Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce şehir merkezinin dışında yer alan ve çoğunlukla stabilize olan köy yollarında beton asfalt ve kilitli parke taş yol yaparak, soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı dirençli olmasını sağlanıyor.Yol çalışmalarının havalar tam anlamıyla soğuyana kadar devam edeceği öğrenildi.