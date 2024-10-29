Kars’ta Cumhuriyet’in 101. yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü düzenlendi.Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger’in de katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Karslılar, Türk Bayrakları, Atatürk posteri ve meşaleler eşliğinde oluşturulan yürüyüş korteji Bedesten Bölgesi’ne yürüdü. Haydar Aliyev Caddesi, Faikbey Caddesi ve Atatürk Caddesi’nden yürüyen kalabalığa kaldırımlarda toplanan vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Bedesten Bölgesi’ne gelen kortej burada folklor gösterileri, Kars Kalesi’nde jandarma komandoların bayrak açması ve havai fişek gösterisini izledi.Etkinliğin ardından konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Gururla, coşkuyla Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Tabii öncelikle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehirlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Tabi bu devleti, bu milleti bize vatan kılan tüm ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Bugün Gazi Kars’ımızı kendisine yakışan şekilde bayramını coşkuyla, gururla kutladı. Bu devlet, bu millet, bu toprakların evladı geçmişte olduğu gibi bugünde vatanına toprağına sahip çıkacaktır” dedi.Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı.