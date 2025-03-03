Kars’ta 2024-2025 av sezonu, doğanın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği adına belirlenen tarihler çerçevesinde sona erdi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, avlanma sezonunun kapanmasıyla birlikte yasa dışı avcılığa karşı denetimlerin artırılacağı belirtildi.Konuyla ilgili yapılan ayazılı açıkamada, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı avın kapanış tarihini belirlemiştir.2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 02.03.2025 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. 02.03.2005 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avlama faaliyeti sona ermiştir" denildi.Açıklamada, "Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verileceği ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir. Merkez Av Komisyonu Mayıs ayı içerisinde toplanarak 2025-2026 av dönemini kapsayacak kararını alacaktır. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da av sezonun kapanmasıyla birlikte DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin artırılacağı bildirildi.DKMP ekipleri kent genelinde kaçak avcılığa yönelik sıkı tedbirler alınacağını ve kurallara uymayanlara idari para cezalarının uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, yaban hayatının korunması için vatandaşların duyarlı olması ve yasa dışı avlanma faaliyetlerini ilgili birimlere bildirmesi gerektiği vurgulandı.Her yıl belirlenen av sezonları, ekosistemin dengede kalmasını sağlarken, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunmasına da katkıda bulunuyor. DKMP ekipleri, tüm avcıları kurallara uymaya ve doğanın dengesini korumaya davet etti. Yeni av sezonunun başlamasına kadar Kars’ta yaban hayatının korunması için çalışmaların süreceği belirtildi.