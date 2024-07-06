Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Kars’ı yağmur vurdu. Şiddetli yağmur cadde ve sokakları sular altında koyarken, çok sayıda işyerinin bodrumuna su doldu.Kars’ta yağmurlu hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte akşam etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar, cadde ve sokakları göle çevirdi. Göle dönen caddelerde araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti.Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Kars’ta şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerde yağan dolu ekili alanları da vurdu, ekili alanların zarar gördüğü kentte çok sayıda işyeri ve evin bodrumuna su doldu. Kars’ta yağmur aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.