Kars’ta bulunan metruk binalar tek tek yıkılarak temizleniyor.Kars Belediye Başkanlığı’nca sahipleri tarafından boşaltılan ve yıllarca kullanılmayan metruk binalar yıkılıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehdit eden metruk binaların yıkılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.Belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkılan binaların katlıları ise kamyonlarla taşınarak kent dışına çıkarılıyor. Belediye ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit eden metruk yıkarak temizledi. Yıkılan metruk binaların yerlerinin ise yeşil alan olarak düzenleneceği kaydedildi.Öte yandan belediye ekiplerince metruk binalara yönelik yıkım ve temizleme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.