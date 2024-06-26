Kars Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Bozkurt, yaz mevsiminin gelmesi ile artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.AFAD Müdürü Ömer Bozkurt, vatandaşlara yüzmek için kurumsal hizmet veren tesisler, cankurtaran bulunan plajlar ve havuzları tercih etmelerini önerisinde bulundu.AFAD Müdürü Ömer Bozkurt, “Toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen alanlarda yüzmeyi seçin, bilmediğiniz ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir” dedi.Bozkurt, özellikle havaların sıcak gittiği Kars’ta vatandaşlardan göl, baraj ve akarsulara serinlemek için girmemelerini ve boğulma vakalarına karşı duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.