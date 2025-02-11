Erzurum’un Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde yapımı tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, polis lojmanları ve spor salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.Karaçoban’da polis lojmanlarının açılışı gerçekleştirildiKaraçoban ilçesinde inşaatı tamamlanan ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün kullanımına sunulacak 16 lojmanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, "Lojmanlarımızın ilçemize ve Emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu hizmetlerin yerine getirilmesinde iradesi ve imzası bulunan Muhterem Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Milletvekillerimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve bütün hayırlı işlerimizde yardımını, desteğini gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Karaçoban’a yeni spor salonuKaraçoban’da sağlıklı yaşam için önemli bir adım atıldı. Karaçoban Kaymakamlığının girişimleriyle, 100 metrekare alanda kurulan modern spor salonu, koşu bantları, vücut geliştirme aletleri ve pilates makineleri ile ilçe halkının hizmetine sunuldu.Haftanın 6 günü açık olan spor salonu, Karaçoban halkına, daha sağlıklı bir yaşam sürme fırsatı sunuyor. Çeşitli spor aletleriyle donatılmış olan spor salonu, herkesin, rahatça erişebileceği bu yeni alanda, kaliteli ekipmanlar ile spor yapma imkanı sağlıyor.İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası hizmete girdiProtokol üyeleri daha sonra Karayazı ilçemizde inşaatı tamamlanan Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve vardiya misafirhanesinin açılış törenine katıldı.Tören kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Vali Çiftçi, yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sayın Milletvekillerimize, Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyor; İçişleri Bakanlığımıza ve tüm bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası bulunan Muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi.Konuşmaların ardından Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, dualarla açıldı. Törenin ardından davetliler, yeni binayı gezerek incelemelerde bulundu.