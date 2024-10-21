Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, yenidoğan çetesine yönelik yaptığı açıklamada, ’’Bu aşağılık çete yalnızca bebekleri değil, güveni de öldürdü’’ dedi.Bazı özel hastanelerdeki bebek ölümleri ile ilgili başlatılan operasyon ve ortaya çıkan yenidoğan çetesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, yaşanan duruma tepki gösterdi. Bazı kötülüklerin hayal gücüne bile sığmadığını kaydeden Karagöl, ‘’Bir araya hiç gelmemesi gereken iki kelime, yenidoğan ve çete kelimesi maalesef yan yana geldi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden 12 bebekten söz ediliyor, ama kim bilir kaç bebek var. Bu aşağılık çete sadece masum bebeklerin canını almadı, aynı zamanda hekimle hasta arasında var olan güveni de sarstı. Her anne baba, bundan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyan bebeklerini teslim ederken iki kez düşünecek. Yenidoğan yoğun bakım servislerinde canla başla çalışan hemşireler ve doktorların olduğunu biliyoruz. Bu korkunç olayın gölgesinde, kapalı kapılar ardında büyük fedakarlıkla çalışan pek çok sağlık personelinin emeği var. Onlar hala bebeklerimizin yararına hizmet etmeye devam ediyor. Bu kişiler, bu kara lekenin altında kalmamalı’’ diye konuştu.