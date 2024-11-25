Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı, hayvan yetiştiricilerini zor durumda bıraktı. Bir çobanın hayatını kaybettiği yağışlar sonrası çok sayıda hayvanında telef olduğu bildirildi.Malatya’da dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken dağda sürüleri ile mahsur kalan çobanlar Malatya Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Hasteneye kaldırılan 5 çobandan 41 yaşındaki Ramazan Değirmenci, yaşadığı hipotermi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Değirmenci’ye Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı iletti. Başkan Akın, olayda yaralanan kişilerin tedavilerinin devam ettiğini belirterek, “Arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu zor süreçte destek veren Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.Üç ilçede çok sayıda hayvan telefi yaşanırken, kayıp sürülerin ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğunu ifade eden Akın, yetiştirici ve üreticilere tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu: “Hava durumunu yakından takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyoruz. Tekrar başımız sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.