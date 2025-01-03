Elazığ’da kaçak orman emvali nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil koruma kontrol noktaları ve geçici koruma noktalarında denetim yapıldı.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 Orman İşletme Müdürlüklerinde geçici ve sabit mobil kontrol noktalarında koruma kontrol faaliyetleri yapıldı. Koruma kontrol faaliyetlerinde, orman emvali yüklü araçlara ait nakliye tezkereleri ve elektronik taşıma belgeleri (ETB) kontrol edilirken, nakliyeciler orman suçları konusunda bilgilendirildi.Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da mobil kontrol noktalarındaki denetimlere katıldı.