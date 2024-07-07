Erzurum’un İspir ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.Alt yapının çöktüğü ilçede çay ocağında su baskınına yakalanan vatandaşların masa üzerinde beklemesi ilginç görüntü oluşturdu.Yağışlı havalarda sokak ve işyerlerinde yaşanan su baskınlarının sürekli yaşandığı İspir’de alt yapı yatırımlarının olmayışı ve su tahliyelerine yönelik hiçbir yatırımın olmaması vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.Yağışlı havalarda çok korktuklarını söyleyen İspirliler. İspir Belediyesinin festivaller için harcadığı kaynakları alt yapıya harcamasını istediler.