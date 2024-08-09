Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan 1. Karakucak Güreş Festivali’ne Survivor Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da katılacak.Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından 11 Ağustos’ta düzenlenecek olan 1. Karakucak Güreş Festivali’nin heyecanı yaşanırken, güreşlere katılacak isimlerde bir bir netleşmeye başladı.Dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanan Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü 11 Ağustos’ta başlayacak olan güreş festivaline 2021 Survivor Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban’ın katılacağı açıklandı. İsmail Balaban’la birlikte kardeşi Başpehlivan Turan Balaban’da güreşlerde sahne alacak.11 Ağustos Pazar Günü Nenehatun Kültür Merkezi karşısındaki stadyumda başlayacak olan karakucak güreş fesstivaline katılımın oldukça yoğun olması bekleniyor.