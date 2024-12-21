Van merkezli inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Salih Karakaya, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kadın Futbol Takımı’na forma sponsoru oldu. 2024 sezonu boyunca kullanılacak formalara sponsor olan Karakaya, kadın futboluna destek vererek dikkat çekti.Sponsorluk anlaşması kapsamında açıklamalarda bulunan Salih Karakaya, kadınların sporda daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Karakaya, “Kadınların sporda daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kadın Futbol Takımı’na destek vermek, hem bölge hem de kadın futbolunun gelişimi açısından bizi heyecanlandırıyor. Takımımıza başarı dolu bir sezon diliyorum” dedi.Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, sponsorluk desteğinin takıma önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Alp, “Van Emsal İnşaat’a teşekkür ediyoruz. Kadın futbolcularımızın başarısı, bu desteklerle daha da anlamlı hale geliyor. Takımımız, bu güvenle sahada en iyi performansını sergileyecektir” şeklinde konuştu.