Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), saha operasyonlarının verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli “İş Gücü Yönetim Sistemi” (WFM-Workforce Management System) projesini hayata geçiriyor.Bakım, onarım, arıza, abone kontrolü gibi tüm saha süreçlerinin tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesinin ve çalışan yetkinliğinin artırılmasının hedeflendiği proje, içerdiği yenilikler açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Proje süreçlerini değerlendirmek üzere VEDAŞ şirket merkezinde düzenlenen çalıştaya VEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Çakmak başkanlık ederken, VEDAŞ yöneticileri, proje paydaşı olan İnavitas’ın Genel Müdürü Erman Terciyanlı ve firma yetkilileri katılım gösterdi.İş gücü yönetim sistemi projesinin hedefleri hakkında açıklama yapan Çakmak, “Yapay zekayı kullanacağımız yeni sistemimizin uygulamaya geçmesiyle birlikte; bakım, onarım, arıza, sayaç kontrolü gibi saha çalışmalarımızın tamamını tek bir noktadan kolayca yönetebileceğiz. Proje kapsamında ayrıca sahada farklı birimlerde görev yapan personelimizin çalışmalarını da ortaklaştırmayı hedefliyoruz. Anadolu’nun imece kültürünü yapay zekayla sahamızla bütünleştirdiğimiz bu projenin hayata geçmesiyle tüketicilerimizin taleplerini daha hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceğiz. Bu sayede tüketicilerimize verdiğimiz hizmetin hızını ve kalitesini artırdığımız gibi saha süreçlerimizi de daha verimli ve daha ekonomik hale getirmiş olacağız” dedi.