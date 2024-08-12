Iğdır’da etkili olan sağanak yağış, doğanın muhteşem bir sanat eseri olan gökkuşağının oluşmasını sağlarken o anlar kayıt altına alındı.Iğdır’da yağış sonrası oluşan gökkuşağının geniş bir alana yayılması, Iğdır’ın yüksek kesimlerinde eşsiz bir manzara oluşturdu. Şehir merkezinden Ağrı Dağı’nın eteklerine kadar uzanan bu renkli görüntü, izleyenleri adeta büyüledi. Gökkuşağının tüm renkleri, bölgede kısa bir süreliğine de olsa büyüleyici bir atmosfer meydana getirdi. Bu doğal renk cümbüşü, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.