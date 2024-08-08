Iğdır’da son bir haftadır etkili olan sıcak havalar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, gölgede bile hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor.Son bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava, Iğdır’da hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Gölgede bile hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması, şehirdeki sosyal yaşamı aksatıyor. Özellikle havuz başlarındaki oturma alanları ve kahveler, sıcaktan kaçan vatandaşlar nedeniyle neredeyse tamamen boş kaldı. İş yerleri ve sosyal alanlar, bu yüksek sıcaklıkların etkisiyle müşteri sayısında belirgin bir düşüş yaşadı. Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan korunmak için dışarı çıkmaktan kaçınıyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edebileceğini belirterek, halkın dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Iğdır’da yaşayanlar, bu dönemde serinleme yöntemlerini artırarak sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya çalışıyor. Iğdır’da klima ve buzdolabı satışı yapan Ömer Kaban iki ürünün satışının arttığını belirterek, “Bugüne kadar havalar serin geçiyordu ama şu an havalar sıcak. Yaklaşık bir haftadır Iğdır’da sıcak hava etkili oluyor. Gölgede kaldığımız halde ter içinde kalıyoruz. Son günlerde buzdolabı ve klimada satışımız arttı. Sıcak havalar her ne kadar işimizi arttırdığı için iyi olduysa da sıcak hava hepimizi kötü etkiliyor” dedi.