Iğdır İl Tarım Müdürlüğü ekipleri meyve yetiştiricilerine Akdeniz meyve sineği ile mücadele için tuzak dağıttı.Iğdır İl Tarım Müdürlüğü, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi kapsamında meyve yetiştiricilerine Akdeniz Meyve Sineği’ne (Ceratitis capitata) karşı kitle yakalama tuzakları dağıttı.Proje çerçevesinde Kadıkışlak, Necefali, Kasımcan, Yukarı Çarıkçı ve Çalpala Köylerindeki toplam 24 üreticiye, 250 adet decis-trap tuzağı teslim edildi.Kayısı ve şeftali üreticilerine yönelik gerçekleştirilen bu çalışma ile zararlı Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı etkili bir mücadele hedefleniyor. İl Müdürlüğü teknik personelleri, mücadelenin tüm aşamalarını titizlikle takip edecek ve üreticilere gerekli destek ve bilgilendirmeleri sağlayacak. Bu proje, sağlıklı ve kaliteli üretim hedefiyle, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sunması hedefleniyor.