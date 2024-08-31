Van’ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürlüğüne M. Fırat Kaya atandı.1988 Mardin doğumlu olan M. Fırat Kaya, yıllardır turizm sektöründe yer alıp, sayısız başarılara imza attı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini turizm işletmeciliği üzerine tamamlayan Kaya, 2011 yılından beri turizm sektöründe aktif olarak çalıştığını ifade etti. Mardin, Antalya ve İstanbul gibi farklı şehirlerde olmak üzere Hilton otellerinde 10 yıla yakın satış ve operasyon tecrübesinin olduğunu vurgulayan Kaya, “Bir Mardinli olarak Van’da turizm sektörüne hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayım. Kültürel ve turistik değerleriyle doğunun incisi olan Van kentinde Hilton markasının kalitesine ve yatırımcımız Akay Şirketler Grubunun vizyonuna yakışır şekilde çalışacak olmaktan mutluluk duyarım. Daha önce değerli meslektaşımın sürdürdüğü başarılı görevi kaldığı yerden devam ettireceğim. İnşallah deneyimli ekibimle birlikte burada çok güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.