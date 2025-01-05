Bingöl’de bulunan Hesarek Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun açılışı yapıldı.Hesarek Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun açılışı yapıldı. Bayrak iniş gösterisiyle başlayan açılış, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Ardından badminton, kar voleybolu, masa tenisi, minyatür futbol, halat çekme ve kayak yarışı yapıldı. Program yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesi ile sona erdi.Hesarek Kayak Merkezi’nde 2025 kayak sezonunun açılışını hep birlikte coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirten Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Doğanın bembeyaz örtüsü eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkarırken masa tenisi, voleybol ve minyatür futbol gibi eğlenceli etkinliklerle de kış sporlarına farklı bir heyecan kattık. Karda masa tenisi oynayan başka bir ekip bulursanız haber verin. Bingöl’ümüzün gururu olan Hesarek Kayak Merkezi, sadece Bingöl’den değil, çevre illerden gelen doğa ve spor tutkunlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgenin gözde kayak merkezi, bu sezon da tüm ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunmaya hazır. Bu güzel atmosferi yaşamak ve doğanın büyüsüne kapılmak isteyen herkesi Hesarek’e davet ediyoruz. Gelin kışın tadını birlikte çıkaralım” dedi.