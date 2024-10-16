Erzurum-Tortum yolu örnek alınarak yapılan bir çalışmada hava kirliliğinde yüzde 24 civarında bir azalma olacağı öngörüldü.Erzurum Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Emre Kuşkapan ile Mahmut Yıldırım ve Ömer Lütfü Aydın tarafından “Trafik kaynaklı emisyonun azaltılabilmesi amacıyla sürdürülebilir ve çok modlu yol ağlarının tasarlanması” başlığıyla Erzurum - Tortum Yolu örneği baz alınarak bir araştırma yapıldı.Yapılan araştırmada dünya genelinde artan taşıt sayısı ile ulaşım kaynaklı hava kirlilikleri çok ciddi seviyelere geldiği ifade edilerek, “Bu durumu önlemek için gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede ulaşım sistemlerinin daha verimli kullanıldığı sürdürülebilir ulaşım türlerine yönelimler başlamıştır. Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinde, otomobile dayalı ulaşım sistemleri yerine çok modlu ulaşım sistemleri esas alınarak daha çevreci, güvenilir ve verimli ulaşım olanakları sağlanabilmektedir. Yapılan bu çalışmada da Erzurum İlinde yer alan ve Tortum Yolu olarak ifade edilen yol kesiminde çok modlu bir ulaşım altyapısının oluşturulması gerektiği ve bu doğrultuda hava kirliliğinin önemli ölçüde azaltılabileceği belirlenmiştir. Bu doğrultuda da yapılan saha çalışmaları, incelemeler ve SketchUp ve Lumion Pro 12.5 programlarıyla yapılan modellemeler sonucunda mevcut yol ağı için alternatif bir yol ağı tasarımı yapılmıştır.” denildi.Modellenen yol ağı için de hava kirlilik değerleri hesaplandığında mevcut duruma göre yaklaşık %24 azalma olacağı öngörüldüğü ifade edilen araştırmanın sonuç kısmında şunlar söylendi “Bu sonuçlar ülkemizin temiz hava eylem planı hedeflerine ulaşılması için önemli rol oynayacaktır. Yapılan bu çalışmada Erzurum İlinde yer alan Tortum yolu olarak adlandırılan yol kesimi hava kirliliği açısından ele alınmıştır. Bu yol kesimi kentte trafik yoğunluğunun en sık yaşandığı ve hava kirliliğinin en yüksek olduğu yol kesimlerinden birisidir. Yapılan saha çalışmalarında bu yol kesimine katılma ve bu yol kesiminden ayrılma kollarının gerektiğinden çok daha fazla olduğu, trafik sinyalizasyon sistemlerinin çok sık yerleştirildiği, yol genişlikleri uygun olmasına rağmen alternatif ulaşım kaynakları için olanakların yetersiz olduğu ve yaya yolları işaretlemelerinin deforme olduğu gözlemlenmiştir. Tüm bu gözlemlerin yanı sıra yol kesiminde yapılan taşıt sayımları ile mevcut yıllık emisyon miktarları hesaplanmıştır. Mevcut yol kesimi için yapılan çok modlu tasarım ile daha önce tespit edilen tüm problemlere çözümler sunulmuştur. Öte yandan tasarım sonucu oluşabilecek yıllık emisyon miktarı yaklaşık olarak hesaplandığında %24 civarında bir azalma olacağı öngörülmüştür. Yapılan bu çalışmanın Ülkemizin temiz hava eylem planları açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Öte yandan Ülke politikalarının sadece otomobil odaklı tasarımlar yerine sürdürülebilir çok modlu ulaşım yöntemlerine yönelimler sayesinde daha yaşanabilir kentler oluşabilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmanın gelecekte benzer amaçlarla yapılacak olan çalışmalar ve sahadaki uygulamalar için önemli bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.”