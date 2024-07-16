Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım esnasında tozun içinde olan kepçe operatörü, yürekleri ağza getirdi.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi Hanköy Sokak’ta 5 katlı ve 20 daireli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin dokunuşu ile bir anda yıkılan binadan çıkan toz bulutu arasında kalan operatör yürekleri ağza getirdi.Toz bulut arasında kalan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.