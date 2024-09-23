Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Hasankale Şehitliği’nde bakım onarımın yanında temizliği de aksatılmadan sürdürülüyor.Pasinler Yatılı Bölge Okulu sınırları içinde bulunan Doğu Cephesinde kahramanca mücadele edip şehit düşen askerlerimizin naaşlarının defnedildiği Hasankale Şehitliği, Pasinler Bölge Yatılı Okulu personeli Veysel Şimşek tarafından daha temiz ve güzel hale getirilmesi için bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Okul personeli Veysel Şimşek, güzel vatanımızın bugünlere gelmesinde emeği olan aziz şehitlerimize olan borcumu bu şekilde ödemeye çalışıyorum.’ Şehitliğimizin tahrip olan yerleri onarıp, düzenli bir şekilde temizliğini de yapıyorum. Bugün bizler rahat bir şekilde bir yaşam yaşıyorsak onların sayesinde. Allah onlardan razı olsun dedi.